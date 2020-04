Les indépendants veulent «l'égalité», pas «l’aumône»

«Nous ne demandons pas d'excuses de votre part. Nous exigeons des actes!» Trois fédérations patronales, la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc), la Fédération des artisans et l'Horesca ont adressé une lettre ouverte au vice-Premier ministre, ministre du Travail Dan Kersch pour lui expliquer que les indépendants en ont gros sur la patate, depuis le début de la crise du coronavirus. Dans l'éventail d'aides mises en place par le gouvernement, ils se sentent laissés pour compte.

La goutte qui a fait déborder le vase? Une publication Facebook du ministre, qu'il a ensuite reprise en conférence de presse. «Le chômage partiel est un élément pour éviter le chômage... Par définition, seules les personnes salariés ou libres sur le marché du travail sont concernées, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des indépendants». Hors, selon la lettre, «l'indépendant court également le risque du chômage. C'est bien pour cela que les indépendants se voient servir une indemnité de chômage. Cette méconnaissance de vos propres textes réglementaires nous surprend», lancent les indépendants au ministre.

«La mesure du désespoir des indépendants»

Pour eux, le chômage partiel doit être lié à la crise actuelle, «qui nous frappe sans faire de distinction entre salariés et indépendants». La missive fait une distinction entre les indépendants que le ministre semble juger «riches», et les autres. «En éliminant les quelque 21 000 "non-salariés" dont le revenu dépasse le quintuple du salaire social minimum (...) il restera 18 000 indépendants dont le revenu mensuel moyen cotisable dépasse à peine 4 000 euros».

Or, sur ces quelque 4 000 euros, «ils paient leurs impôts et leurs cotisations sociale (parts patronale ET salariale) comme tous les citoyens de ce pays. Pour ces 4 000 euros, ils assument la responsabilité de leur entreprise et de leurs salariés». Les cosignataires rappellent aussi les longues journées de travail, les nuits sans sommeil et que nombre d'indépendants se sont endettés personnellement, «risquant chaque jour de tout perdre également sur le plan privé». Et beaucoup d'indépendants s'en sortent avec difficultés.

«Pas le bon instrument»

Du coup, «Nous exigeons que les indépendants soient traités de manière égale aux autres citoyens, salariés ceux-là. Nous exigeons que le Fonds pour l'emploi, au financement duquel les indépendants contribuent grâce à leurs impôts, serve un revenu de remplacement dans les mêmes conditions qu'aux salariés de nos entreprises». Pour les trois fédérations, «ce ne sont pas les aumônes de 5 000 ou de 2 500 euros pour lesquelles les indépendants sont priés de faire la queue qui vont changer quelque chose».

Contacté par L'essentiel, le ministre Kersch défend son action et celle du gouvernement. «Je ne suis pas opposé à aider les indépendants, contrairement à ce qui est dit. Depuis le début de la crise, je ne fais rien d'autre que de changer les procédure, les accélérer. Jusqu'ici, nous avons transféré 400 millions d'euros dans les entreprises, grâce aux efforts des agents de l'ADEM». Toutefois, selon Dan Kersch, le chômage partiel «n'est pas le bon instrument pour aider les indépendants. Ils peuvent en profiter, sous certaines conditions» mais pour cela, ils doivent renoncer à leur statut d'indépendant en se désinscrivant du registre du commerce.

Pas possible, d'où les mesures prises, avec des versements de 5 000 euros ou 2 500 euros, selon les cas. «Il est clair que ce sont des actions one shot pour réagir face à la crise. Si elle perdure, il est clair que le gouvernement est prêt à introduire d'autres aides. Les ministres responsables sont en train d'en discuter. Il est tout à fait faux de dire que je suis contre».

En outre, poursuit le vice-Premier ministre, «si on commence à distribuer de l'argent public, il faut le faire à ceux qui en ont le plus besoin», comme les indépendants à 4 000 euros par mois évoqués dans la lettre. «On a choisi d'étendre le chômage partiel à tous les secteurs, sans se demander si une boîte est grande ou petite... Certains indépendants ont vraiment des problèmes, c'est pour ça que j'ai voulu cette aide pour eux» alors que d'autres en ont moins besoin. Pour Dan Kersch, il s'agit d'un acte de «solidarité nationale».

(jw/L'essentiel)