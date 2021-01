Rafael, tué à Bonnevoie, lycéen «calme et posé»

Un choc immense, des élèves et membres du personnel à fleur de peau, la mort de Rafael a profondément ébranlé le Lycée technique de Bonnevoie (LTB), où le jeune homme tué à l'arme blanche, mardi soir, était scolarisé depuis plusieurs années. «Je le connaissais depuis tout petit, comme la plupart des personnes ici», glisse une lycéenne interrogée par L'essentiel.

À la douleur d'imaginer le décès d'un jeune qu'ils croisaient tous les jours s'ajoute l'incompréhension face à une telle violence aux conséquences fatales. Aux abords du lycée, personne ne se risque à une quelconque spéculation sur les raisons qui ont poussé les auteurs présumés à lui asséner le coup mortel. «À ma connaissance, il n'était pas impliqué dans des trafics. C'était un mec calme et posé, qui ne parlait pas beaucoup», témoigne un de ses anciens camarades de classe.

Une cellule d'aide psychologique au lycée

Si l'affaire suscite une grande émotion, c'est aussi en raison de la jeunesse des personnes impliquées. La victime était à peine majeure, et les deux auteurs présumés sont encore des adolescents. «Au cours de l’enquête, deux mineurs de 15 et 17 ans ont pu être interpellés», a indiqué le parquet de Luxembourg, dans un communiqué, s'attachant à prendre toute les précautions d'usage: «Étant donné que les personnes interpellées sont des mineurs, d'autres informations ne seront pas divulguées pour l’instant». Seules certitudes, les deux suspects ont été placés à l'Unité de sécurité de Dreiborn, sur décision du juge d'instruction et «l'enquête pour "homicide volontaire" se poursuit».

Au LTB, la direction s'est refusée à tout commentaire sur le décès de Rafael. Mais le ministère de l'Éducation nationale a confirmé à L'essentiel l'intervention du Groupe d'accompagnement psychologique, qui prend le relais en cas d’événement dramatique ou traumatisant dans un établissement scolaire: «Dans ce cas précis, il n'a pas pu prendre en charge ses camarades, car la classe concernée n'était pas présente, mercredi matin. Mais il est en contact avec le service de psychologie du lycée», conclut le ministère.

