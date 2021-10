Le prix de l'essence n'en finit plus de grimper

Jamais vous n'aviez payé un plein d'essence sans plomb 98 aussi cher, au Luxembourg. Et pourtant, dès la nuit prochaine, minuit, ce sera encore plus coûteux. Une nouvelle hausse du prix du carburant a été annoncée ce mardi et entrera en vigueur mercredi.

Et ce n'est pas une petite hausse: le prix augmente de 3,4 centimes d'un coup et le litre de sans plomb 98 coûtera donc 1,549 euro à la pompe. Un nouveau sommet. Le sans plomb 95 et le diesel, qui bat lui aussi des records de prix, ne changent pas dans l'immédiat.

(L'essentiel)