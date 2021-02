Les jeunes continuent à souffrir de la crise

Le chômage au Luxembourg a fortement progressé depuis un an, en raison du Covid. Une classe de la population est particulièrement impactée: les jeunes. Ainsi, selon les dernières données d'Eurostat, le taux de chômage des moins de 25 ans était de 22,3% en décembre, contre 6,4% pour l'ensemble de la population. Il faut remonter à décembre 2019 pour trouver un taux de chômage des jeunes inférieur à 20% (18,9%).

De plus, le taux de jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) s'élevait à 9,4% au troisième trimestre 2020, selon les données les plus récentes d'Eurostat, contre 8,7% au deuxième trimestre et 6,5% au premier trimestre.

Perte du job étudiant

«Les jeunes diplômés rencontrent beaucoup de difficultés pour trouver un emploi stable et s’intégrer via des stages avec des entreprises à l’arrêt, en télétravail ou qui mettent entre parenthèses leurs projets de recrutement», explique Narimène Dahmani, de la fondation Idea (une association créée par la Chambre de commerce), qui a récemment publié un texte sur les inégalités liées à la crise. Les étudiants font face à la perte de leur éventuel "job étudiant" dans les secteurs particulièrement touchés comme la restauration ou le tourisme, et les jeunes employés ayant un emploi à durée déterminée ne voient pas leur contrat renouvelé».

De plus, les individus les moins susceptibles de travailler à distance ont tendance à être jeunes, sans diplôme universitaire, travaillant avec des contrats atypiques, employés dans de petites entreprises et se retrouvant au bas de l’échelle de distribution des revenus, selon une étude récente du FMI. Pour mémoire, l'Adem dispose de mesures pour aider les jeunes à trouver un emploi, comme le contrat appui-emploi (CAE) ou le contrat initiation-emploi (CIE). Le ministre de l'Éducation nationale avait aussi lancé en septembre Diplom+, une formation destinée aux bacheliers qui ont décroché, à cause de la crise du Covid.

(ol/L'essentiel )