Des passagers Easyjet dans l'embarras pour 8€

Quand elle patientait dans la salle d'embarquement, ce jeudi vers 10h au Findel, Marie* ne pensait déjà plus qu'à Lisbonne qui l'attendait. Arrivée en avance à l'aéroport, elle a passé le check-in et les contrôles sans problème. Mais au moment de l'ouverture de l'embarquement, le personnel de la compagnie remarque qu'elle possède encore avec elle un bagage à main et lui impose de l'envoyer en soute. Sauf que la manœuvre doit se faire alors que le décollage approche, qu'elle est payante et que Marie, comme tous les autres passagers concernés, ne peut effectuer le règlement qu'avec... une carte bancaire Visa.

«J'avais d'autres moyens de paiement, dont 200 euros en liquide, on me l'a refusé», raconte agacée la cliente à L'essentiel, précisant qu'«une quarantaine de passagers» étaient dans la même situation. Marie appelle donc sa fille en urgence, contrainte de donner son numéro de carte Visa par téléphone pour payer 8 euros et dépanner sa maman. «Des passagers n'avaient pas de Visa et ne pouvaient pas être aidés, certains pleuraient, beaucoup étaient âgés, c'est incompréhensible».

Courir pour attraper le vol

D'autant que Marie s'attendait à ce qu'on lui demande de mettre son sac en soute eu égard à la situation sanitaire. «Mais pourquoi était-ce payant au dernier moment, et pourquoi avec un seul mode de paiement?», s'interroge celle qui a finalement dû courir pour ne pas manquer l'avion vers le Portugal à 10h40. D'autres, selon elle, n'ont pas eu cette chance. «Pour 8 euros! Alors même que beaucoup se sont organisés et avaient payé 119 euros pour faire un test Covid valable à l'aéroport...»

Sollicitée à plusieurs reprises jeudi, la compagnie aérienne Easyjet n'a pas encore apporté d'explications.

*Le prénom a été changé

