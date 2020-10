Le Luxembourg cherche des profs... d'urgence

Des syndicats enseignants réclamaient le port du masque par les élèves ou le retour à l'école à distance face à la deuxième vague de Covid. Il n'en sera rien. Les vacances de la Toussaint ne seront pas non plus prolongées et à la rentrée, il n'y aura pas de classes divisées et de semaines A et B comme au printemps.

En revanche, le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch, a annoncé lundi en commission qu'il voulait soumettre au vote d'ici la fin de la semaine une loi pour recruter des profs en urgence. Elle prolongerait une mesure déjà prise au printemps. «Déclarées vulnérables, 200 femmes enceintes dans l'enseignement fondamental doivent être remplacées. Sans oublier la hausse des quarantaines», note Gilles Baum (DP), qui sera rapporteur du texte.

Les conditions de recrutement seront simplifiées. Exit la période de stage exigée au fondamental: les remplaçants seront idéalement titulaires d'un bachelor en sciences de l'éducation et à minima «d'un diplôme de fin d'études secondaires ou techniques et devront maîtriser les trois langues du pays».

1 544 enseignants et élèves testés positifs

Des surveillants sont recherchés au secondaire pour encadrer des cours à distance. Objectif: former un pool de réservistes pour juguler les absences. Aucun chiffre n'est fixé, mais des enseignants en stage, des étudiants ou des chômeurs pourraient postuler.Les établissements garderont une autonomie sur les règles sanitaires.

«Imposer le port du masque peut se justifier dans un lycée, mais pourquoi l'imposer à un autre où tout irait bien sans masque», note Gilles Baum. Depuis la rentrée, 1 544 enseignants et élèves ont été testés positifs sur 120 000 personnes (1,3 %) et 736 classes ont été impactées (plus de 10 %). Aucune chaîne d'infections n'a été enregistrée du 17 au 23 octobre.

(Nicolas Martin/L'essentiel)