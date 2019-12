La galerie Infinity «rééquilibre» le Kirchberg

Restaurants, caviste, parfumerie, salle de fitness, coiffeur, optique, téléphonie, agence de voyages,...: le commerce de tous les jours, réuni en un même lieu. C’est la vocation du projet Infinity Shopping, dont la majorité des cellules (17 sur 22) ont été inaugurées ce jeudi midi, à l’entrée sud du Kirchberg. Le magasin Proxy Delhaize et le restaurant Lounge Act One sont déjà ouverts au public, les autres enseignes le seront à partir de 17h. Les cinq boutiques manquants à l’appel seront prêtes en janvier.

Parmi les occupants des lieux, on trouve la moitié d’enseignes luxembourgeoises. De quoi donner plus de vie au site installé à deux pas des ministères de la place de l’Europe, du Palais des Congrès, de la Philharmonie et des institutions européennes. «La mixité entre travail, mobilité et commerces est réunie», a souligné Olivier Bastin, CEO d’Immobel Luxembourg, promoteur de l’ensemble Infinity.

Un projet à 250 millions d'euros

Un argument repris par le ministre des Travaux publics: «Ce projet s’inscrit dans une logique de que l’on veut faire au plateau du Kirchberg, c’est à dire transformer un quartier qui a commencé par l’installation d’une autoroute et d’institutions européennes, en un quartier avec des logements et de la mixité», s'est félicité François Bausch (Déi Gréng), pointant «un déséquilibre» entre emplois et habitants. De 44 000 emplois pour 7 000 habitants actuellement dans le quartier, l’objectif est d’atteindre 35 000 habitants pour 50 000 emplois. «Ce projet contribue à un meilleur équilibre», a complété le ministre.

Plus globalement, après l'occupation de la partie bureaux de l’ensemble Infinity par le cabinet Allen & Overy (6 800 m²) et l’ouverture de la galerie commerciale (6 500 m²), il reste la partie logements à boucler (20 000 m²). Les 165 appartements ont tous trouvé preneurs et le chantier doit être finalisé après l’été 2020. «On avait besoin d’un noyau de vie au Kirchberg et il s’est réalisé», a conclu Lydie Polfer (DP), bourgmestre de la capitale. La valeur totale du projet, dont la première pierre avait été posée en avril 2017, avoisine les 250 millions d’euros. Immobel avait cédé les actions des parties bureaux et commerces à l’investisseur allemand Real IS.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)