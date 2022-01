Plongez à l'intérieur d'une salle d'autopsie

Des Experts au NCIS, en passant par Rizzoli & Isles, nombreuses sont les séries qui ont popularisé les métiers liés à la mort. Les scènes des médecins légistes y disséquant des corps, relevant des preuves sur les lieux du crime sont légion... Le Dr Martine Schaul exerce cette profession, au Laboratoire national de santé (LNS). Elle a accepté d'ouvrir les portes de la salle d'autopsie pour L'essentiel.

Le service de médecine légale a été créé en 2014, la Luxembourgeoise l'a rejoint trois ans plus tard, après des études de médecine en Allemagne. Depuis, elle jongle entre son bureau et la salle d'autopsie. Le laboratoire de Dudelange reçoit environ une centaine de corps par an: des accidentés de la route, des suicides, des meurtres ou encore des morts par responsabilité d'un tiers.

Décision du parquet

En l'espace de dix ans, Martine Schaul a déjà autopsié près de 700 cadavres en Allemagne et au Luxembourg. «Cet examen n'est réalisé qu'en cas de mort suspecte ou violente, précise la praticienne. C'est le parquet qui le demande auprès du juge d’instruction, puis le juge nous nomme».

La salle d'autopsie du LNS est équipée de deux tables éclairées où les corps sont installés. Juste à côté, une console avec des «couteaux, bistouris, pincettes, ciseaux», que nous présente tour à tour la légiste, soit autant d'ustensiles destinés à analyser les organes.

«Petite odeur»

Place ensuite à la salle des frigos où les corps sont entreposés. «Là, c'est comme dans les films», décrit-elle, en ouvrant l'une des 18 cases. «Il y a une petite odeur, on ne s'en rend même plus compte parfois. En revanche, si le défunt est en état de décomposition, c'est différent, l'odeur est alors très forte», détaille encore l'experte.

Depuis le début de la crise du Covid, chaque défunt subit un test PCR, retardant parfois l'autopsie, si le résultat s'avère positif. Entre cinq et dix cas ont été découverts par ce biais. «On est de moins en moins contagieux après la mort mais ce n'est pas instantané», précise la praticienne. Une autopsie dure en moyenne entre une et quatre heures.

Test PCR

Contrairement à ce que montrent la plupart des fictions, la médecin légiste n'est pas seule face au corps, tient à préciser la Luxembourgeoise, c'est un véritable travail d'équipe. «On essaie d'être deux pour garantir la meilleure qualité/être sûr de ne rien rater». (NDLR: ils sont trois médecins dans le service). La meilleure façon pour déterminer les causes et circonstances de la mort.

Mais les examens post-mortem ne sont pas majoritaires dans son travail. Martine Schaul agit aussi auprès des vivants. Elle évalue les blessures physiques subies sur majeurs et mineurs. Le service assure aussi Umédo, une aide aux victimes de violences. Les experts constituent un relevé de preuves et de documentation pour les victimes qui ne souhaitent pas porter plainte. La médecin légiste donne également des formations pour les policiers et pompiers, concernant la découverte d'un corps.

Distance avec la famille du défunt

Un travail particulier pour les gens «lambdas» mais pour Martine, il n'y a «rien d'extraordinaire». Et le cadre mis en place lors de l’autopsie lui permet de garder «une certaine distance» avec les sentiments.

«En général on ne rentre pas en contact avec la famille, on n’a pas d’impression de la victime de son vivant. On a notre schéma pour l’autopsie. C’est cela qui nous protège de toute la tristesse du deuil de la famille, de la tragédie derrière». «Ça n’empêche qu’il y a certains cas qui ressortent et qui préoccupent quand même», ajoute-t-elle.

(Marine Meunier/L'essentiel)