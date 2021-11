Deux frères primés à la tête de Weisgerber

Comme leur père et leur grand-père, Pol et Ben Weisgerber sont à la tête de la société Weisgerber & Fils, spécialisée dans la construction en aluminium de fenêtres. Âgés de 31 et 30 ans, ils ont repris les rênes de l'entreprise en 2017 et ont remporté le mois dernier le prix de meilleur créateur d'entreprise dans l'artisanat décerné par la Chambre des Métiers.

«Jamais notre père nous a mis la pression pour reprendre», précisent-ils. «Aucun enfant dit qu'il veut faire des fenêtres, lance Pol. L'entreprise représente quelque chose de spécial. Notre grand-mère y vivait. Le personnel a mérité que la société reste dans la famille et qu'elle ne soit pas rachetée par un grand groupe».

«Un changement de génération n'est jamais facile»

S'ils se sont d'abord orientés vers l'informatique pour Ben et l'architecture pour Pol, les deux frères ont intégré l'entreprise familiale en 2011 pour l'un et 2012 pour l'autre. «Un changement de génération n'est jamais facile. On a dû instaurer une relation de confiance et de respect avec le personnel qu'on connaissait depuis qu'ont est enfants», confie Ben Weisgerber.

Depuis la création de l'entreprise en 1955, «tout est devenu plus grand, les baies vitrées et les éléments de fenêtres. On est aussi passés du simple au triple vitrage», explique Pol.

Si la fratrie ne s'inquiète pas pour l'avenir de la société en termes de commandes, elle fait déjà face à des difficultés pour recruter du personnel, même en complétant sa formation.

(Marion Mellinger/L'essentiel)