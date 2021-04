Grande «Covid party» dans le parc de la capitale

Un week-end ensoleillé et des terrasses prises d'assaut, l'engouement depuis la réouverture des extérieurs des bars et restaurants n'est pas retombé dans la capitale. Mais si les règles et le cadre fixé ont été scrupuleusement respectés chez les professionnels, la prudence n'était pas vraiment au rendez-vous à la Kinnekswiss, où des centaines de jeunes se sont réunis samedi.

Alcool à foison, «beer-pong», musique, danse, l'ambiance est passée de bon enfant en milieu d'après-midi à chaotique en début de soirée avec des participants en état d'ivresse avancé, des mouvements de foule et même des bagarres. Le tout sans masque, ni respect des gestes barrières. «On a 16 ans, et nous n'aurons pas d'autre occasion de profiter de notre jeunesse», témoigne une adolescente, tout en «espérant ne pas ramener le virus à la maison».

La police confirme deux agressions

«Généralement, je fais attention, là non. Forcément on pense au Covid, mais cela fait un an que je n'avais plus fait la fête. Dommage que certains gâchent tout en se battant», glisse un jeune homme. Au moins deux agressions ont été confirmées par la police, sollicitée par L'essentiel. «Des patrouilles sont intervenues», ont également indiqué les autorités sans fournir davantage de détails.

Rappelons que les règles sanitaires en vigueur actuellement au Luxembourg interdisent tout rassemblement de plus de 100 personnes et qu'il est toujours interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. «En cas d'infraction à ces mesures, la personne risque une amende qui se situe entre 500 et 1 000 euros», indique le site du gouvernement luxembourgeois.

(Thomas Holzer/L'essentiel)