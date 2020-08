Tout le monde n’avait pas la fièvre acheteuse

Le masque pour tout le monde, pas de stands de nourriture et un périmètre délimité, non l’édition 2020 de la braderie n’a ressemblé à aucune autre. Le Covid-19 est passé par là et cet événement a «suscité moins d’engouement que les autres années», note Nadia, responsable d’une boutique de vêtements, tout en saluant tous les efforts réalisés par l’UCVL (Union commerciale de la ville de Luxembourg).

«Il était nécessaire d’écouler les stocks et les clients étaient demandeurs. Samedi a été bon, dimanche un peu moins. C’est bien, mais pas suffisant», détaille-t-elle. Le constat est plus optimiste aux Galeries Lafayette. Neuf mois après l’ouverture, le grand magasin «a voulu jouer le jeu à fond», reconnaît son directeur Pierre Celerier. «La braderie est un rendez-vous important pour les résidents. Il donne le ton pour les autres événements commerciaux à venir. De ce point de vue, la fréquentation est plutôt rassurante».

«Plus calme et plus agréable»

Malgré ces conditions particulières, les clients se sont en effet déplacés. Les rues commerçantes comme la Grand-Rue sont apparues fréquentées, sans être bondées, ce lundi. «Les gens avaient besoin d’acheter et ça se voit», fait remarquer Sarah, 21 ans. Différence notable en effet, rares sont les personnes venues profiter de l’ambiance braderie. La plupart avaient pour objectif de faire des bonnes affaires. «J’ai trouvé des robes et des vestes beaucoup moins chères. La braderie est plus calme, c’est agréable pour faire du shopping», poursuit Marie, 54 ans.

Présent tous les ans, Lekan, 22 ans, s’est dit un peu plus déçu. «Honnêtement il y a moins de choix», explique-t-il, sachets en main. «Mais j’ai tout de même trouvé quelques parfums et vêtements», glisse-t-il en souriant. Malgré l’épidémie, les bons plans n’ont pas disparu...

(L'essentiel/Thomas Holzer)