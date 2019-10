Une rentrée sous le signe de la crispation

La Chambre fait sa rentrée officielle mardi. La seconde édition de la coalition DP, LSAP et Déi Gréng commencera sa seconde année dans une ambiance tendue. Le plus grand parti d'opposition, le CSV, qui maintient la pression sur la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, dans le dossier de l'abri de jardin de Roberto Traversini, a approché le DP et le LSAP, pour leur proposer de former une coalition et leur offrir le poste de Premier ministre.

La stratégie du CSV est de déstabiliser Déi Gréng. Aussi, le CSV continue-t-il à adopter un ton agressif sur l'affaire du fichier central de la police, qui occupera les députés. Le DP et le LSAP ont toutefois refusé les offres du CSV. La rentrée n'en demeure pas moins tendue. Elle démarre mardi avec le discours sur l'état de la Nation de Xavier Bettel. Jeudi, Carole Dieschbourg s'expliquera devant le Parlement sur l'affaire Traversini. Sa déclaration sera suivie d'un débat sûrement houleux.

Et ce à un moment où la coalition est fragilisée et affaiblie par l'absence de Félix Braz, qui fut un de ses principaux architectes. S'y ajoute qu'un deuxième pilier de la coalition, le ministre de l'Économie, Étienne Schneider, quittera le gouvernement avant la fin de la législature, pour tenir sa promesse de ne pas rester ministre plus de dix ans.

(Maurice Magar/L'essentiel)