Sans Facebook, une soirée «télé, SMS, comme en 2002»

Attention, on préfère en prévenir certains, cet article est évidemment à prendre au troisième degré. Rien de grave, on est tous d'accord, n'est arrivé lundi soir. Néanmoins, la panne sans précédent qu'a connue le groupe Facebook, pendant plus de sept heures à travers le monde, a «perturbé» des millions de personnes et interroge sur notre dépendance plus ou moins forte aux réseaux sociaux. Lundi soir, ni Facebook, ni Instagram, ni les messageries WhatsApp et Messenger n'étaient accessibles après un problème technique.

«J'avoue c'était bien ennuyant», réagit Jessica, lectrice de L'essentiel, sur Facebook (qui refonctionnait mardi matin). «Je regardais la télé en envoyant des SMS, comme en 2002», s'amuse Éric qui se réjouit d'avoir aujourd'hui, contrairement à il y a 20 ans, un forfait illimité de textos... Sur fond d'humour, beaucoup admettent s'être sentis un peu démunis au fur et à mesure que la panne perdurait. «T’as survécu?», c'était forcément la blague à faire, mardi matin, en taguant sur les réseaux le plus geek de ses potes. «Ça a dû être la fin du monde pour certains», chambre Michel.

«Pornhub toujours fonctionnel donc ça va»

Dans le lot, il y a ceux, pas nombreux, qui ne se sont rendu compte de rien, ou presque: «Punaise, j'ai tout débranché à la maison croyant que j'avais un problème ou que mon téléphone rendait l'âme», découvre Maria. Et il y a ceux qui s'en réjouissent: «Ça peut étonner mais certains ont des vies en parallèle, donc on s’en fout», écrit Olivia. «Ça n'a rien changé à ma vie», appuie Armelle. Darkans, lui, en a profité pour vivre «une vie normale»: «Très bien mangé chez ma copine, on a passé la soirée à papoter, après je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon chien...»

Sans Facebook ni Insta pour se divertir, il a fallu réorienter ses occupations habituelles. Et certains ne se refont pas, comme Serge qui s'est fait une «soirée TikTok pour ne pas perdre le nord». Les autres réseaux comme Snapchat ou Telegram ont continué, eux aussi, à bien fonctionner. D'autres valeurs sûres? «Pornhub toujours fonctionnel donc ça va», lance Sébastien en clin d'œil au site pornographique. On ne fera pas la liste ici, mais il n'est pas le seul... N'y voyez pas de raccourci facile mais la panne générale de Facebook a d'ailleurs peut-être soudé quelques couples. «Un boom des naissances dans 9 mois?», interroge Joelle.

Toujours est-il que le sujet est clivant et c'est pour cela, justement, que nous choisissons de l'aborder avec humour. Certains de nos lecteurs préfèrent rester rationnels, comme Mika: «Pour ma part, cela aurait pu rester comme ça, au moins les gens s'occupent autrement». «Je crois que ça pourrait faire du bien à beaucoup de gens si ça arrivait plus souvent», relève Corinne. Pas sûr que l'idée plaise à Mark Zukerberg, qui a perdu 6 milliards de dollars lundi soir pendant que Suzette était «au lit plus tôt avec un bon bouquin».

(L'essentiel/Nicolas Chauty)