Poursuite à 150 km/h dans les rues de Bertrange

Une patrouille de police a été contrainte de prendre en chasse un véhicule, immatriculé en Belgique, qui roulait à une vitesse excessive à Bertrange lundi vers 20h30. À la vue des forces de l'ordre, l'automobiliste a accéléré encore, atteignant 150 km/h dans la commune. La poursuite s'est engagée dans plusieurs rues dont celle voisine des locaux... de la Sécurité routière.

Là, non loin de l'école européenne, le véhicule belge a pris des risques, roulé sur le trottoir, traversé un parking et une zone en herbe, avant de heurter des haies et une clôture. Deux occupants sont alors sortis et ont continué leur fuite à pied. Malgré le signalement de riverains et des recherches, les deux individus n'ont pas été rattrapés.

Dans le véhicule laissé sur place, les policiers ont trouvé un pied de biche. Une enquête est ouverte.

(nc/L'essentiel)