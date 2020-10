Une situation parfois critique dans les labos

Dans la file aux Laboratoires réunis à Strassen, Christian, 38 ans, patiente avec un livre. «Je suis venu ce matin et il y avait beaucoup d'attente. J'ai essayé au Rollingergrund, mais j'ai patienté 45 minutes dans le froid. Donc je suis revenu ici et je vais attendre jusqu'à la fin», dit-il. «Voir qu'il y a une file pour faire un test, ça m'étonne», abonde Leïla.

En marge du dépistage à grande échelle, les labos sont assaillis. S'ils faisaient en août «6 000 tests par semaine sur ordonnance et sans (environ 20 %) et 8 500 en septembre, les Laboratoires réunis en sont à 11 500 tests par semaine en octobre», indique leur CEO, le professeur Bernard Weber. «On dépiste de plus en plus de cas contacts», note Caroline Scheiber, des labos Ketterthill.

«On ne peut rien prévoir»

La situation est même parfois critique. Lundi dernier, à Marnach, certains ont attendu plus de deux heures dehors. Tancés sur les réseaux sociaux, les Laboratoires réunis ont vite réagi avec des files dissociées (tests Covid et prélèvements sanguins), des tentes, du personnel en plus, le recrutement d'infirmières... Des solutions d'urgence.

La situation s'est arrangée à Marnach, mais difficile de gérer des affluences très aléatoires: «On ne peut rien prévoir. Nous essayons de nous adapter au plus vite», précisent les Laboratoires réunis, qui vont opérer des changements logistiques importants dès cette semaine.

Mais la hausse des cas et donc des cas contacts inquiète. D'autant que la saturation du dépistage dans les pays voisins pourrait accentuer le phénomène. Ce n'est pas encore une tendance lourde, mais, certains, quitte à payer, viennent se faire tester au Luxembourg.

