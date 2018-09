Des ex-​​bureaux de poste transformés en logements

Six anciens bureaux de poste vont bientôt connaître une nouvelle vie et seront transformés en logements locatifs subventionnés. Ce mardi, les responsables du Fonds du logement et de POST Luxembourg ont signé une convention en ce sens, en présence d'Étienne Schneider, ministre de l’Économie, et Marc Hansen, ministre du Logement.

Les bâtiments concernés se situent pour la plupart dans des quartiers bien desservis et centraux. Certains hébergeront un bureau de poste au rez-de-chaussée. Le prix total de la transaction s’élève à globalement 6 millions d’euros.

Analyse détaillée en cours

Concrètement, le Fonds du logement s’est engagé à acquérir dans les mois qui viennent les sites de Remich, Kayl, Troisvierges, Esch-sur-Sûre, Useldange et Wecker. Huit appartements seront immédiatement disponibles. Ce nombre grimpera à 13 (appartements et maisons unifamiliales) après des travaux de rénovation et de réaménagement. Les bureaux de poste à Kayl et à Troisvierges resteront opérationnels.

Le Fonds du logement pourrait dans un proche avenir reprendre d’autres sites pour les transformer en logements subventionnés. Une analyse détaillée est en cours.

(L'essentiel)