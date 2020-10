Le télétravail ne deviendra ni un droit ni un devoir

«Ce n'est pas une question facile», a souligné ce lundi matin Nancy Arendt (CSV), la présidente de la commission des Ppétitions, lors du débat sur l'instauration pour les salariés d'un «droit au télétravail». Pour rappel, la pétition de Serge Remy avait recueilli 5 842 signatures, ce qui a donné lieu à un débat à la Chambre des députés. Mais la proposition n'a pas été retenue par Dan Kersch. Le ministre du Travail a ainsi estimé qu'il ne pouvait y avoir un droit ou une obligation au télétravail. «Les journées de télétravail ne peuvent être augmentées que s'il existe un accord mutuel entre l'employé et l'employeur», a-t-il avancé. Serge Remy demandait pourtant que les salariés puissent disposer d'un «moyen de pression» si un accord mutuel n'est pas possible.

Au cours de sa présentation, le pétitionnaire a rappelé les avantages du télétravail: un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, moins de stress au travail car moins de déplacements, et moins d'embouteillages et de pollution environnementale. Mais aussi les inconvénients, comme la désocialisation, la baisse de motivation et la difficulté de travailler en équipe. À ce titre, Serge Remy a préconisé une combinaison du travail dans l'entreprise et à la maison, ce qui, selon lui, pourrait aboutir à ce que jusqu'à 50% des heures de travail soient du télétravail. Le travail qui n'est pas lié à un lieu spécifique pourrait être effectué à la maison, et tout le reste au sein de l'entreprise. Pour les travailleurs frontaliers, il a suggéré de porter le nombre de jours de télétravail à 47 par an, soit un jour par semaine.

Le débat a permis d'examiner ce que donnerait l'instauration d'un droit au télétravail. Josée Lorsché, députée Déi Gréng, a souligné les problèmes d'inégalité sociale qui pourraient surgir si certains travailleurs étaient autorisés à faire du télétravail, et d'autres non. En outre, une étude montre que 48% des salariés titulaires d'un diplôme universitaire peuvent faire du télétravail, contre seulement 6% des travailleurs moins diplômés, a-t-elle souligné. Le député CSV Aly Kaes (CSV) a également fait remarquer que le succès du télétravail dépend aussi fortement de la situation financière du salarié, mettant en exergue «la différence entre vivre dans un appartement où il y a un bureau séparé, et vivre dans un petit appartement».

(dm/ol/L'essentiel)