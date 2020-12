Les parcmètres sont-​​ils un nid à Covid-​​19?

Au travers de plusieurs questions, le député Marc Goergen (Piraten) a tenté d'y voir plus clair sur la probabilité d'être en contact avec le Covid-19 au moment de payer une place de parking au Luxembourg. Les réponses sont tombées, ce mercredi 2 décembre 2020, via Paulette Lenert, ministre de la Santé.

En substance, en cette période de pandémie liée au Covid-19, Marc Goergen se demandait s'il était conseillé aux gens d'utiliser les parkings? Il s'est également inquiété du moment où il est demandé aux automobilistes d'introduire sur un clavier tactile le numéro de plaque de son véhicule. «Faut-il désactiver cette fonction?», s'interrogeait-il, avant de proposer l'installation de gels désinfectants dans tous les parkings.

Les rayons UV font face au virus

Même si la période des cadeaux de Noël approche à grands pas, ne comptez pas sur la ministre de la Santé pour vous faire gagner quelques euros sur vos prochaines places de parking. Paulette Lenert a en effet rappelé, dans cette réponse parlementaire, que la transmission du virus, via des surfaces infectées, n'est qu'une voie de transmission secondaire. Et de rappeler, par la même occasion, que le principal moyen de transmission sont les gouttelettes et les aérosols émis lors d'une toux, d'un éternuement ou encore lors d'une prise de parole. D'où l'utilisation recommandée des masques, depuis quelques mois, déjà.

De plus, selon la ministre de la Santé, Paulette Lenert, il n'est pas possible de transposer aux conditions d'un parking, les études effectuées, à l'abri des rayons UV et dans l'obscurité totale, pour considérer la durée de vie du Covid-19. Car, toujours selon Paulette Lenert, les parkings sont exposés à des températures beaucoup plus fraîches (que les 20 à 23 degrés repris dans les études) et à la lumière du jour.

(fl/L'essentiel)