Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Metalbörse

Foire aux disques, la Metalbörse devrait à nouveau trouver son public à la Kulturfabrik, dimanche.

Au Luxembourg, la musique heavy metal reste indéniablement une valeur sûre. «Les fans de metal sont dingues de produits dérivés. Je vois des adolescents en concert faire l’impasse sur les boissons pour pouvoir s’acheter du merchandising», témoigne Romuald Collard, programmateur de la Kulturfabrik.

À la Metalbörse, une majorité de visiteurs sont composés de trentenaires et de quadragénaires. «Parmi eux, on compte de nombreux habitués. Ça peut paraître cliché à dire, mais ils forment une petite famille», avance Romuald Collard.

Dimanche, de 11 à 18h, à la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette.

Un peu de Chine à découvrir

Le Centre de langue et de culture chinoises du Luxembourg va célébrer le Nouvel An chinois avec un peu d’avance samedi, de 9h30 à 15h, au Lycée de garçons de Luxembourg. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir plus en détail la culture chinoise avec de grands maîtres. Ils pourront ainsi s’initier au go, un jeu très ancien de stratégie, à l’art de l’origami ou à la cérémonie du thé. Une enseignante leur apprendra le maniement des éventails qui étaient traditionnellement utilisés comme armes grâce à leurs pointes empoisonnées. Ils assisteront à la danse du lion, un incontournable des festivités de Nouvel An et se régaleront de raviolis.

Pour participer aux ateliers, il est conseillé de s’inscrire au 691 80 78 18 ou à info@clccl.lu

Journée du livre pour enfants

Beaucoup d'amateurs de lecture ont appris à dévorer les livres durant l'enfance. C'est dans ce sens que la Journée du livre pour enfants est organisée samedi, à opderschmelz. Des stands et ateliers d'animation seront mis en place. Sans oublier les sessions de lecture et le théâtre de marionnettes.

Samedi, dès 10h, opderschmelz.

La vraie vie en photos

L'exposition «Gens de Luxembourg» est désormais visible à la Valentiny Foundation, à Remerschen. Les œuvres de Raymond Reuter sont des photographies de scènes de la vie quotidienne au Luxembourg.

Place à l'improvisation

Un affrontement, deux équipes. Les Improtozaures (Luxembourg) et l'Haberezina (Belge) seront sur la scène du Théâtre 10, rue de Neudorf, ce vendredi, à 20h30. Au programme, un match d'improvisation qui s'annonce haletant.

Des livres à dénicher

Le marché aux livres d'occasion se tiendra samedi, de 14 à 19h, et dimanche, de 9h30 à 18h, au centre culturel de Cessange. L'occasion pour chacun de ramener ses livres en bon état. Les recettes iront à des associations qui œuvrent pour la scolarisation à travers le monde.

(Elisa Spada/L'essentiel)