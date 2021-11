3 millions d'euros pour faire des super calculs

Tel un trésor, précieusement caché sous terre, le nouveau supercalculateur de l’Université du Luxembourg, ou calculateur de haute performance (HPC), est logé dans un sous-sol sécurisé de la Maison du Savoir. Quatre racks composent une machine d’un poids de plus de 7 tonnes. La puissance de milliers d’ordinateurs réunie sur une seule installation.

«Il s’agit du plus puissant jamais déployé par l’Université», explique le docteur Sébastien Varette. Un bijou de technologie d’une valeur de plus de 3 millions d’euros qui vivra environ cinq ans et qui bénéficiera aux scientifiques, ingénieurs, physiciens, mais aussi à d’autres disciplines comme l’économie ou l’histoire. Big data, modélisation, simulation: le supercalculateur permettra des recherches et des innovations basées sur le calcul intensif et l’analyse de données à grande échelle.

«Le calcul et l’analyse de données de haute performance ainsi que l’intelligence artificielle sont les pierres angulaires des stratégies européennes, nationales et universitaires» précise le professeur Pascal Bouvry, chef du projet HPC à l’Université. Entre 500 et 600 utilisateurs utiliseront la machine. L’Université du Luxembourg se dote de supercalculateurs depuis 2006.

(yb/L'essentiel)