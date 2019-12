Une réplique de l'arche de Palmyre à Luxembourg

Le Luxembourg s'apprête à fêter les 25 ans de l'inscription de sa capitale au registre «Vieux quartiers et fortifications» du patrimoine mondial de l'Unesco. Le 17 décembre s'ouvrira donc une année de festivités et d'événements, marquée dès le départ par un hommage à un autre site majeur du patrimoine culturel mondial, malheureusement détruit par le terrorisme et la guerre à Palmyre, en Syrie. En 2015, Daech ravageait en grande partie les joyaux archéologiques érigés à Palmyre, considérés comme des trésors de l'Humanité. Parmi eux, une arche de vingt mètres de hauteur, construite au IIIe siècle par Septimus Severus.

La destruction du site a ému le monde entier et, très vite, un projet de reconstruction à grande échelle est né au sein de l’Institute for Digital Archeology, en Grande-Bretagne. Une sculpture 3D, véritable prouesse technologique, a été réalisée et sillonne depuis plusieurs mois les grandes villes du monde. Après New York, Londres, Washington, Dubaï, Florence, Arone, Genève et Berne, l'œuvre débarque sur le parvis de l'abbaye de Neumünster, à Luxembourg, le 17 décembre et y restera jusqu'au 29 février 2020.

«Une technologie pionnière de sculpture 3D»

L’initiative d’inviter la réplique de l’arche de Palmyre au Luxembourg a été prise par le ministère de la Culture et la Commission luxembourgeoise pour la coopération avec l’Unesco. «L'objectif était d'utiliser cette installation comme un moyen d'envoyer un message de paix et d'espoir», explique Luc Schadeck, attaché au ministère de la Culture. En plus de l'hommage au joyau syrien, les visiteurs au Luxembourg pourront admirer «une technologie pionnière de sculpture 3D, capable de créer des rendus très précis d'objets modélisés par ordinateur en pierre massive».

Il s'agira aussi «d'attirer l'attention sur l'importance de contribuer à protéger et préserver l'histoire et le patrimoine des peuples menacés dans le monde entier», ajoute Luc Schadeck.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)