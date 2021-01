L'homme entré en collision avec la police a été arrêté

Le chauffeur impliqué jeudi dans un accident avec un véhicule de police dans le quartier de Bonnevoie, à Luxembourg, a été arrêté, indiquent ce vendredi les forces de l'ordre. Cet accident nous avait été signalé par un Mobile Reporter (voir ci-dessous). La police en dévoile ce vendredi les circonstances. «Vers 15h10, une patrouille a été alertée sur un automobiliste qui n'avait pas respecté la priorité dans la rue des Ardennes, expliquent-elles. Le conducteur a été arrêté pour inspection et les agents ont détecté une odeur de marijuana provenant de l'intérieur de la voiture».

Mais le conducteur a subitement pris la fuite, provoquant une collision avec une voiture de police arrivant en sens inverse, dans la rue Auguste Lumière, poursuivent les forces de l'ordre. À noter que deux policiers ont été légèrement blessés dans l'accident. L'homme a ensuite continué à fuir à pied, mais a été interpellé.

Environ 230 grammes de marijuana, 27 grammes d'héroïne et une petite quantité de haschisch ainsi qu'un brouilleur, un pistolet à gaz et un spray au poivre ont été trouvés dans le véhicule. En outre, une importante somme d'argent a été trouvée lors de la fouille corporelle de l'individu. Il s'est également avéré que le véhicule que le fugitif conduisait avait été déclaré volé en France. Sur ordre du ministère public, l'homme a été arrêté et la drogue, les armes, l'argent et la voiture ont été confisqués.

(ol/L'essentiel)