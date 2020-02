Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Tradition Des feux pour quitter l'hiver

«Le buergbrennen est une manière conviviale de dire au revoir l'hiver par les flammes», sourit Sarah, 25 ans, cheffe scout de la troupe Saint-Jean des LGS de Dudelange. Ces bûchers organisés lors de la fête des brandons seront allumés un peu partout dans le pays ce week-end par les scouts, les pompiers ou encore les associations locales.

Carnaval La cavalcade se tient à Schifflange

Ce dimanche, c'est au tour de Schifflange de faire sa cavalcade. Pour cette 31e édition, organisée par Folklorama, 23 chars, quatre ensembles musicaux et 20 groupes à pied prendront part au cortège qui démarre à 15h. Ils distribueront une tonne de confiseries, 30 000 paquets de popcorn, du crémant et des gadgets. La fête continuera place de l'Hôtel-de-Ville en musique jusqu'à 20h.

Festival La multiculturalité a bien grandi

Le premier Festival des migrations des cultures et de la citoyenneté en 1981, c'était quelques stands d'associations issues de l'immigration italienne, espagnole, capverdienne et portugaise, place Guillaume. Désormais, le festival, dont la 37e édition battra son plein ce week-end à Luxexpo The Box est un grand navire, un monde où se croisent une multitude d'expressions culturelles. Cette expressivité passera par la danse, la musique, les spécialités culinaires… Les ASBL tiendront 400 stands qui permettront notamment aux visiteurs de faire un tour du monde en se remplissant l'estomac.

Photographie Edward Steichen sort de son hibernation

Dimanche, dès 12h, au château de Clervaux et au château d'eau de Dudelange, les collections historiques «The Family of Man» et «The Bitter Years», du photographe Edward Steichen, vont rouvrir au public. Durant leur repos hivernal, elles ont été bichonnées et la restauratrice du Centre national de l'audiovisuel a apporté des retouches nécessaires à leur bonne conservation. Le photographe américain d'origine luxembourgeoise est aussi à l'honneur au musée national d'Histoire et d'Art à Luxembourg.

Concert Des tubes indie-pop en cascade

Quatre ans après la sortie de «VHS», premier album de X Ambassadors signé sur le label KIDinaKORNER et porté par le hit «Renegades», le trio américain a fait son grand retour, l’an dernier. Le groupe qui mêle énergie rock et mélodies indie-pop a dévoilé «Orion», dont sont extraits les tubesques «Boom» et «Hey Child». Sam, Casey et Adam se produiront ce samedi, pour la première fois au Luxembourg, à partir de 20h, à l'Atelier.

«Hey Child» de X Ambassadors:

Showcase Un rappeur masqué au Lenox Club

Mais qui se cache sous le masque de TK Treize? Poulain de Jul, le jeune rappeur marseillais enchaîne les tubes, que ce soit en solo («Faut pas déconner») ou en duo («Stevez» avec Gambi). Il sera en showcase ce vendredi, dès 23h, au Lenox Club, à Luxembourg.

«Faut pas déconner» de TK Treize:

Expositions Double dose de dystopie au Casino

Rachel Maclean fait appel à votre imagination avec «I'm Terribly Sorry», de ce samedi au 19 avril, au Casino Luxembourg. Une vidéo en réalité virtuelle dont le scénario invite à l'interprétation. Voyez aussi le travail de l'Anglais Ben Wheele, fantastique et teinté d’humour noir.

Un aperçu du travail de Rachel Maclean: Source: Casino Luxembourg

Aperçu du travail de Ben Wheele: Source: Casino Luxembourg

Sport Du vélo d'appartement pour la bonne cause

Luxseries, avec l’aide de nombreux bénévoles, organise ce dimanche, de 11h à 17h, un «spinning marathon», à la salle sportive, à Niederkorn. Le principe: faire du vélo d'appartement en solo, en duo ou en trio, afin de soutenir l’association «La Main Tendue ASBL Angela» (aides aux enfants, adolescents victimes de violences physiques, psychiques et sexuelles), sous l'animation de six instructeurs.

Source: luxseries.lu

Club Une Afro Party au White

En provenance du Portugal, les DJ Danni Gato, Irina Barros, Amorim Jr, Paulo Braz et MC Gasolina débarquent samedi soir, avec le meilleur des sonorités afro, dès 23h30, au White Luxembourg.

Concert Un mix de black metal et de rock

Entre metal, classic rock et punk, Kvelertak (prononcez «Kuh-vell-er-taak», qui signifie «étranglement» en norvégien) parvient à toucher une audience plus large à chaque album. Le groupe scandinave, qui a ouvert pour Mastodon, a sorti en février son quatrième opus, «Splid». Il est à retrouver ce dimanche, à 19h30, à la Rockhal, à Esch-Belval.

«Crack of Doom» de Kvelertak - feat. Troy Sanders:

(L'essentiel)