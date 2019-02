Les jeunes peuvent consulter un psy gratuit

En attendant que la Caisse nationale de santé et la Fédération des associations représentant des psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg (FAPSYLUX) trouvent un accord commun pour le remboursement des séances thérapeutiques, des alternatives sont à disposition des jeunes patients.

«Les jeunes sont aujourd’hui plus exposés dans leur évolution personnelle. Nous avons noté qu’ils cherchent davantage à parler à un psychologue des problèmes liés au stress et à la remise en question personnelle», explique Antoinette Thill, directrice du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires (CePAS).

«L’accord des parents n’est pas requis»

Dans les lycées, les élèves ont l’opportunité d’établir un premier contact avec un psychologue au Service psychosocial et d’accompagnement scolaires (SePAS) qui existe dans chaque établissement. Au Planning familial, des services psychothérapeutiques sont proposés à des jeunes à partir de 14 ans. «Nous prenons soin de ne jamais mettre les mineurs sur liste d’attente», précise Danièle Maraite, psychologue et psychiatre au Planning. «C’est gratuit pour les lycéens et les étudiants. L’accord des parents n’est pas requis», dit-elle.

Le contact avec les parents ou les tuteurs légaux n’est établi que si le patient présente des traces de maltraitance ou d’abus. Il n’y a pas que les écoliers qui ont accès aux services thérapeutiques. Ça vaut aussi pour les jeunes professionnels, qui peuvent payer 0,05% de leur salaire par consultation s’ils le souhaitent.

(Ana Martins/L'essentiel)