La zone piétonne de la capitale sera sécurisée

La Ville de Luxembourg a décidé de prendre les devants, après le drame qui a frappé Trèves, ville située à moins de 50 km de notre capitale. Les autorités communales ont indiqué ce mardi soir que «la Ville déploiera le système de bornes en béton armé dès demain (mercredi) soir» afin «d'assurer au mieux la sécurité de la zone piétonne».

Ces blocs de béton doivent empêcher des véhicules de pénétrer dans les zones qui pourraient potentiellement être visées. Un tel dispositif avait déjà été mis en place à l'hiver 2016, après un attentat à la voiture-bélier sur le marché de Noël de Berlin.

En outre, l'administration communale «tient à présenter à la Ville de Trèves et à ses habitants, ses sentiments de profonde compassion et de solidarité, et exprime aux familles des victimes ses plus sincères condoléances» après «l'horrible incident qui s'est déroulé» ce mardi.

(L'essentiel)