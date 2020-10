La voiture sort de la route et chute de 6 mètres

Les pompiers et secouristes venus de Bissen, Ettelbruck et Mersch, ont dû sortir une voiture du ravin dans lequel elle était tombée, ce vendredi vers midi, entre Bissen et Vichten. Le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule et était sorti de la route, faisant une chute de 6 m dans le ravin sur le bas-côté.

L'accident a fait un blessé. Les pompiers ont pu rapidement déployer leur matériel pour sortir la voiture, avant que le carburant ne se répande dans la nature et ne cause une pollution.

(jw/L'essentiel)