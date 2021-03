Déforestation au Luxembourg? «Non à 100%»

«Au Brésil tout brûle, à Luxembourg, tout se coupe». Un lecteur de L'essentiel dénonce une «déforestation en cours» à Sandweiler. «Dans un rayon d’une douzaine de kilomètres autour de la commune, des milliers d’hectares d’arbres ont été abattus depuis 2-3 ans, affirme-t-il. Jamais – depuis que je circule à vélo ou à pied – je n’ai vu autant de massacres d’arbres. Ce sont des milliers qui attendent d’être débardés ou qui sont en stock le long des chemins de forêts».

Interrogé, Frank Wolter, le directeur de l'Administration des nature et des forêts (ANF) concède qu'un surplus de récolte a été enregistré ces deux dernières années, à cause du dépérissement du hêtre. Ce phénomène est apparu après la canicule et la sécheresse de l'été 2018. «Des bois morts ont été ramassés, explique-t-il. Mais il n'y a pas de déforestation. Non à 100%. Nous sommes dans une démarche durable». Frank Wolter explique ainsi que l'ANF veille à enrichir la biodiversité de la forêt de Sandweiler en plantant également des érables et des tilleuls.

Un arbre à planter sur chaque terrain?

Plus globalement, le dirigeant explique qu'au Luxembourg, le niveau de coupe dans les forêts du pays ne dépasse pas celui de ce qui repousse. «Selon les données de l'inventaire forestier national, cela n'a pas été le cas en 2000, ni en 2010, note Frank Wolter. Cela ne devrait pas être le cas non plus en 2023, lors de la prochaine observation».

Notre lecteur déplore également le fait qu'il y ait dans le pays «beaucoup trop» de nouvelles maisons construites sur des terrains nus, sans un seul arbre planté. «Mais alors, où vont les oiseaux pour nicher, où est la biodiversité, où sont les arbres qui "avaient" le CO2?», peste-il. À ce titre, il a lancé une pétition appelant à obliger chaque propriétaire de terrain d'y planter au minimum un arbre d'une certaine hauteur, sous peine de taxes. «L'idée est bonne, réagit Frank Wolter, mais c'est impossible d'obliger, car cela entrerait en contradiction avec le droit à la propriété privée». Le directeur estime qu'il faudrait plutôt inciter les propriétaires à le faire, à travers une campagne de sensibilisation». Chiche?

(Olivier Loyens/L'essentiel)