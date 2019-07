Les mesures aux urgences sont-​​elles efficaces?

Alors que les urgences dans le pays sont saturées, le gouvernement avait annoncé en octobre dernier des mesures pour revaloriser les soins primaires et encourager l’offre de proximité. L’application mobile «DispoDoc» avait notamment été lancée. Le principe? Permettre aux patients de pouvoir prendre rendez-vous «en temps réel» avec les médecins généralistes disponibles sur l’application, y compris en dehors des horaires d’ouverture habituels. Au 21 juin 2019, 11 695 patients et 95 professionnels de santé avaient téléchargé l’application.

Les autres pistes pour réduire le temps d'attente aux urgences



En plus d'encourager l'offre de soins de proximité, d'autres mesures pourraient permettre de lutter contre la saturation des urgences, selon les syndicats et l'ASBL Patiente Vertriedung:



-Définir un statut de salarié pour les médecins urgentistes afin qu'ils ne soient plus payés à l'acte (OBGL et Patiente Vertriedung)

-Ouvrir les maisons médicales dès 18h et les implanter dans les hôpitaux (OBGL et Patiente Vertiriedung)

-Ouvrir un hôpital dans l'est du pays (LCGB) et une maison médicale pédiatrique dans le nord (Patiente Vertriedung).

-Augmenter les effectifs dans les services d'urgences (LCGB et Patiente Vertriedung)

-Généraliser le tiers payant car un certain nombre de patients vont aux urgences pour ne pas payer la consultation tout de suite (Patiente Vertriedung).



Mais l’outil n’a pas encore donné satisfaction comme l'indique le Cercle des médecins généralistes: «La première version de DispoDoc n’était pas très pratique pour les médecins. Une nouvelle version vient d’être activée». De leur côté, les patients ne semblent pas encore habitués à utiliser l’application. «Nous n’avons eu aucun retour de leur part», indique George Clees, porte-parole de l’ASBL Patiente Vertriedung.

En parallèle, le ministère de la Santé souhaite encourager la constitution de cabinets de groupes entre médecins généralistes avec des horaires élargis, avec notamment une prime à l’installation de 10 000 euros par médecin. Mais à ce jour, «aucune demande en vue de l’obtention d’une prime ne nous a été soumise», a noté le ministère. «L’idée a été lancée mais il faut maintenant finaliser le projet et en définir les critères, explique Alain Schmitt, président de l’association des médecins et médecins-dentistes. Créer un cabinet de groupe implique par exemple des charges plus importantes. La prime n'est pas la seule clé du succès».

(Olivier Loyens/L'essentiel)