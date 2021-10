Étudier la musique pour pouvoir l'enseigner

Ils sont six, depuis septembre, à avoir inauguré la nouvelle formation proposée conjointement par l'Université du Luxembourg et les Conservatoires de musique d'Esch, de Luxembourg et d'Ettelbruck. Un bachelor en enseignement musical en trois ans, qui a l'ambition de former les enseignants de demain.

«Nous avons présenté la formation en mai, avec le ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch. C'est ce qui explique le nombre limité d'étudiants pour cette première promotion», explique Eric Falchero, le directeur de programme adjoint. Les candidats étaient nombreux, mais les critères d'admission fixés par l'équipe pédagogique ont restreint les possibilités. En effet, un diplôme «1er Prix» en instrument, en chant ou en solfège était un prérequis essentiel.

Deux tiers des cours sont dispensés à l'Uni et l'autre tiers représente des cours individuels dans les conservatoires du pays. «De plus en plus de jeunes s'inscrivent dans des écoles de musique», note Eric Falchero. Le transfert du savoir musical est donc au centre de cette formation, d'autant plus que les professeurs de solfège seront bientôt rares.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)