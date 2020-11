Traqué par le Luxembourg, retrouvé en Serbie

La campagne d’Europol «Some of Europe’s most dangerous sex offenders under the spotlight», lancée le 27 octobre dernier, a porté ses fruits. Nesat Bego, condamné à 5 ans de prison au Luxembourg, a été arrêté jeudi soir.

Son profil, ainsi que celui de 18 autres délinquants sexuels d'Europe, avait été diffusé par Europol, fin octobre. Recherché par le Grand-Duché pour un crime, Nesat Bego se trouvait en Serbie. Sous pression, le fugitif s’est manifesté, le 29 octobre, soit deux jours seulement après le lancement de la campagne, auprès de la police grand-ducale. Jeudi soir, l'homme a quitté la Serbie pour être transféré en avion à Bruxelles, où il a été interpellé vers 20h par la police belge, a annoncé le parquet.

Le fugitif doit rejoindre le Luxembourg et sera incarcéré au Centre pénitentiaire du Luxembourg, à Schrassig. L’homme d’origine serbe avait été condamné le 8 janvier 2019, à cinq ans de prison pour avoir abusé sexuellement d'un enfant de dix ans, dans le sud du pays. Les faits remontent à début février 2016. Depuis, cet individu de 42 ans restait introuvable.

