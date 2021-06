Vols avec violence: seuls 6% des agresseurs jugés

420 vols avec violence ont été enregistrés en 2020, ont indiqué mardi les ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice, Henri Kox et Sam Tanson, dans une réponse au député ADR Fred Keup. C'est quasiment le même chiffre qu'en 2019 (412). La capitale a été le théâtre de plus de la moitié de ces vols avec violence (214) tandis que 10% se sont déroulés à Esch-sur-Alzette, 5% à Differdange et 4% à Dudelange.

Dans ces affaires, 154 «personnes susceptibles d'avoir participé à une infraction» ont été identifiées par la police, ont indiqué les ministres, soulignant qu'elles bénéficiaient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'elles soient jugées.

À ce jour, 25 personnes ont été jugées pour ces faits de 2020, soit 6% des affaires. Un rythme inhabituel imputable à la crise sanitaire car «aucune audience n'a eu lieu entre la mi-mars et début mai» - sauf cas d'urgence - , ont souligné les ministres qui notent qu'aucun prévenu n'a été acquitté. Sur les 25 condamnés, l'écrasante majorité (88%) était des hommes. La moitié avait entre 18 et 29 ans.

(mc/L'essentiel)