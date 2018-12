«Si vous buvez, la gueule de bois est inévitable»

L'essentiel: Dr Steil, qu'est-ce qu'on entend par «gueule de bois»?

Une consommation excessive d'alcool, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, peut avoir de graves conséquences, selon le Dr Steil. «Avant l'âge de 20 ans, l'alcool risque de diminuer la production d'hormones de croissance, endommager les cellules du cerveau, affecter la croissance des os ou encore nuire à l'apprentissage et à la prise de décision». Qu'est-ce qu'une consommation «acceptable»?



On entend par consommation modérée un ou deux verres d'alcool par jour pour un homme et un verre pour une femme. À partir de quatre verres par jour pour un homme de 80 kg, on parle de consommation excessive. Au-delà de six verres par jour, c'est le terme de «binge drinking» qui s'applique.

Dr Simone Steil: C'est un des effets secondaires les plus connus de la consommation excessive d’alcool mais aussi un important signal d’alerte. Cela signifie que vous avez vraiment trop bu! L'alcool peut provoquer une désinhibition excessive et une perte d'attention. Il peut étourdir et conduire jusqu'au coma. Dans le pire des cas, une insuffisance hépatique peut survenir.

Quels sont les effets de l'alcool sur notre corps?

Il diminue nos capacités mentales et motrices. Il peut entraîner des difficultés à se concentrer, des tremblements, voire des vertiges. Quelqu'un qui boit peut souffrir de dépression, nourrir un sentiment de culpabilité conduisant à l'anxiété. Une consommation excessive d’alcool peut aussi provoquer une perte temporaire de la mémoire.

De quelle façon attrape-t-on la «gueule de bois»?

L'alcool se décompose par étapes dans le foie et crée une substance toxique, qui est la principale responsable de la «gueule de bois». Le processus de décomposition déploie des interactions avec des enzymes dans le corps. Cela provoque des maux de tête, des palpitations, des nausées, la diarrhée, mais aussi une perte d’appétit et la sensation de soif.

Comment faire pour l'éviter au Nouvel An?

Vous ne pourrez pas éviter la «gueule de bois» si vous buvez trop d'alcool. Mais vous pourrez limiter ses effets si vous mangez sainement. Une certaine teneur en graisse est un avantage mais l’alcool finit toujours par entrer dans le sang. Il le fait juste plus lentement.

Je vous conseille de consommer une boisson non alcoolique en parallèle à votre consommation d'alcool. Évitez les boissons gazeuses, qui ne font qu'accélérer l'absorption d'alcool dans le sang. Les cocktails, les vins doux - en particulier le vin chaud - et les alcopops accélèrent la «gueule de bois» à cause du sucre.

Que préconisez-vous pour limiter ses effets?

Il faut boire beaucoup d'eau et ingérer des sels minéraux. Les jus de fruits peuvent également vous aider, à condition qu'ils ne soient pas trop acides (jus de tomate, jus de raisin) ainsi que les tisanes et les bouillons légèrement salés. Un peu d'activité en plein air aide à stimuler la circulation sanguine. Il vaut mieux éviter la lumière, le bruit, la fumée, les endroits bruyants et animés. En cas de sérieux mal de tête, vous pouvez prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène.

