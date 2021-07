Qui sont les plus gros employeurs du pays?

Si l'État restait l'entité qui emploie le plus de monde au Grand-Duché au 1er janvier 2021, avec 31 049 employés et fonctionnaires (+5,9% sur un an), devant la Ville de Luxembourg (4 333), l'entreprise qui compte le plus de salariés reste le groupe Post Luxembourg, avec des effectifs très stables entre 2020 (4 650 personnes) et 2021 (4 620), selon des chiffres publiés jeudi, par le Statec. L'entreprise postale devance le groupe CFL, dont le nombre d'employés passe de 4 510 à 4 580.

Et, comme en 2020, le groupe Cactus complète le podium, avec 4 460 employés, 40 de plus qu'en 2020. L'entreprise de nettoyage Dussmann Luxembourg reste en 4e position, avec 4 390 salariés (+110). Juste derrière, BGL BNP Paribas fait son entrée dans le top 5. La banque a vu ses effectifs augmenter de 5,74%, à 4 050. ArcelorMittal tombe donc à la 6e position, avec 3 660 travailleurs. En 2015, le géant de l'acier était encore en tête, avec 4 260 employés. En 2003, plus anciens chiffres fournis par le Statec, ArcelorMittal comptait 6 770 salariés. Entre 2015 et cette année, le groupe a donc perdu 14% de ses effectifs. Depuis 2003, la chute est carrément de 46%.

Les effectifs d'Amazon explosent

Ensuite, Goodyear conserve sa 7e place, avec 3 570 salariés (+110). L'autre changement notable de ce top 10 intervient à la 8e position, avec Amazon qui gagne deux places. La société de commerce en ligne comptait, au début de cette année, 3 280 salariés au Luxembourg, 18,8% de plus qu'en 2020 et... 171% de plus, soit presque le triple, qu'il y a cinq ans.

Dans les activités d'audit et de conseil, PwC arrive en 9e position, comme en 2020, avec 2 980 salariés, tout juste 50 de plus qu'il y a un an. Enfin, Luxair complète le top 10, perdant deux places avec 2 840 salariés, en baisse de 3,7%. Au-delà du top 10, on retrouve dans ce classement le CHL (2 600 employés), les Hôpitaux Robert Schuman (2 310) ou encore Deloitte (2 180). Servior et Sodexo Luxembourg sont 14e à égalité avec 2 150 employés selon le Statec.

En tout, les dix plus grosses entreprises du pays employaient, au 1er janvier 2021, 38 430 personnes. C'est quasiment 2% de plus qu'en 2020, quand elles regroupaient 37 680 salariés.

(jw/L'essentiel)