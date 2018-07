Ils veulent rouler 480 km avec un litre d'essence

Pour la troisième année consécutive, le Shell Eco Marathon aura lieu à Londres, du 5 au 8 juillet, au Queen Elizabeth Olympic Park, dans le cadre du festival d'idées et d'innovation «Make The Future Live». Les étudiants doivent concevoir, construire et conduire un véhicule performant en matière d’efficacité énergétique.

Parmi des milliers d'étudiants européens, une dizaine d'élèves du Lycée technique des arts et métiers (LTAM) participeront à la compétition avec leur engin, avec pour but de battre leur propre record en utilisant seulement un litre d'essence. Les élèves, âgés de 16 à 20 ans, ont été sélectionnés par leur professeur de mécanique, Georges Gloesner, suivant leur section (mécanique, électrotechnique, arts et informatique). Parmi les anciens participants, Kimon, 17 ans, avoue «vouloir battre notre record de l'année dernière qui était de 480 km, mais le mieux serait de battre celui de 2012 qui était de 666 km».

Micaela, 16 ans, étudiante en design 3D y participe, quant à elle, pour la première fois. Elle est une des seules filles de l'équipe et sera sans doute la conductrice du véhicule. «J'ai surtout hâte d'être sur place pour voir le résultat des concurrents car certains ont plus de moyens et d'expérience que nous», avoue-t-elle. Une fois le véhicule fignolé et prêt, il devra encore passer par un contrôle technique à Londres qui lui permettra d'obtenir le feu vert vers le circuit de la compétition.

Micaela, 16 ans, et Kimon, 17 ans, au micro de «L'essentiel»:

(Joanne Reinard/L'essentiel)