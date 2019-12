Infinity au Kirchberg, c'est pour (très) bientôt

La galerie commerciale du complexe Infinity, au Kirchberg dans la capitale, est dans la dernière ligne droite. Les ouvriers finalisent les boutiques qui doivent ouvrir le jeudi 12 décembre, à 17 h. Dix-sept cellules sur les 22 que compte l’ensemble seront alors occupées.

Delhaize prendra un peu d’avance et ouvrira son «grand» Proxy dès jeudi. Il étrennera un nouveau concept de service de restauration sur place. Plus globalement, «on a voulu un grand assortiment avec 8 000 références, de la proximité, et pouvoir répondre aux besoins des gens pressés», souligne Minh Tram, propriétaire-gérant de l’enseigne.

La galerie animera l’entrée du quartier d’affaires sur deux niveaux et 6 500 m², au pied des tours de commerces et bureaux, des institutions européennes et de l’arrêt de tram Mudam-Philharmonie. Un emplacement loué par les locataires, comme Cédric Kerlaouezo, chef du Lounge Act One, seul à se lancer mi-novembre. «On peut fermer tard, et au niveau sonore, vu l’environnement c’est assez libre», apprécie celui qui a installé une cabine de DJ, et salue «le bon mix entre les différents commerces».

«Un loyer «correct, compte tenu de la localisation et du bâtiment»

À côté des six restaurants, dont un 11e Cocottes en version «plus connectée», les passants trouveront un pressing, de la téléphonie, des parfums, des bijoux, du vin, du chocolat, des soins, de l’optique… «Il fallait un équilibre de l’offre commerciale, que l’on puisse trouver tout ce dont on a besoin au jour le jour», résume Olivier Bastin, CEO d’Immobel, le promoteur, qui a voulu «un positionnement entre le moyen et le haut de gamme».

Cela a plu à Yves Marchello, pour son troisième JIMS Fitness. «On choisit des sites de qualité, et cela correspond. On aura ici un concept plus premium», dit le patron. Point appréciable, un loyer «correct, compte tenu de la localisation et du bâtiment».

(Mathieu Vacon/L'essentiel)