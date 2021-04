Cette Luxembourgeoise va chanter à Wuhan

«L'essentiel»: Vous jouez à Wuhan ce vendredi. Quel sentiment cela vous procure-t-il?

Stephany Ortega: C'est une joie totale car cela me manque énormément! Avant, j'avais très souvent des concerts, et là je chante uniquement pour ma fille (rires). Je ne suis pas moi-même sans la musique, cette énergie me manque beaucoup.

Le lieu est chargé de symboles.

Quand on me l'a proposé, je suis restée bouche bée. Ce sera un de mes concerts les plus marquants, car tout cela a changé ma vie et ma carrière. Il y aura ensuite des dates à Guangzhou et Shenzhen.

Comment se passe la vie en Chine, où vous étiez au début de la pandémie?

C'est presque une vie normale, nous sommes chanceux par rapport à l'Europe. Nous vivons en Chine depuis 2018 et avons déménagé à Guangzhou, en décembre 2019. Au début de l'an dernier, j'étais enceinte et ma famille venait d'arriver quand le confinement a été annoncé.

Comment avez-vous vécu la période?

Je m'inquiétais à cause des rumeurs. La fermeture de la ville a été un choc. Je suis repartie au Luxembourg, à Gasperich, et ma famille au Vietnam. Nous avons laissé l’appartement durant neuf mois. Je l’ai mal vécu, mais je reste positive.

Vous aviez joué au Luxembourg puis en Chine à l'automne dernier.

Oui, il y avait eu plusieurs dates au Grand Théâtre de Luxembourg en septembre. Les premières dates depuis longtemps, c'était tellement bien! Je suis rentrée début octobre en Chine, où j'ai fait trois concerts en décembre pour cette performance, avec la même chorégraphe.

Un disque est-il en préparation?

Oui, un troisième album de Duo Rosa centré autour de l'Italie était prévu, mais il est en pause. La tournée d'«American Soul» venait de commencer au début de la pandémie. Du coup, nous la reprendrons en priorité.

(Recueilli par Cédric Botzung)