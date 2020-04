Plus de dix milliards d'impôts directs collectés

Le rapport d'activité 2019 du ministère des Finances - un document de quelque 400 pages - énumère notamment les 18 projets de loi déposés l'an dernier. Il cite ainsi la transposition de la directive relative à la lutte contre l’évasion fiscale ainsi que les mesures prises pour lutter contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme. Il revient aussi sur la transposition en droit national de la Convention multilatérale relatives aux conventions fiscales.

En 2019, l'Administration des contributions directes (ACD) - qui a recruté une trentaine de nouveaux agents et poursuivi ses efforts de digitalisation - a collecté quelques 10,614 milliards d'euros d'impôts directs, un nouveau record. De plus, l'ACD a échangé et reçu plus de 3 millions de rapports, dans le cadre des mécanismes internationaux de l'échange d'informations.

Promotion de la Fintech et la finance durable

L'ACD a par ailleurs constaté une baisse sensible du nombre des décisions anticipées sollicitées auprès de ses services. L'an dernier, l'administration a fait l'objet de 95 demandes, dont 70 ont connu une suite favorable. En 2018, l'ACD avait traité 148 demandes.

Le document souligne également les efforts entrepris pour développer et promouvoir la place financière. L'adoption de la loi «Blockchain» a renforcé le cadre légal luxembourgeois et l'a rendu plus favorable à l'éclosion de nouvelles solutions financières, selon le rapport. De son côté, le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), indique s'être efforcé, chaque fois qu'il se trouvait à l'étranger, à promouvoir la Fintech et la finance durable, deux sujets clés de la diversification de la place financière.

Enfin, au niveau des finances publiques, l’année 2019 a été marquée par l’adoption de deux lois budgétaires: la loi sur le budget 2019 - différée suite aux élections législatives 2018 - et la loi sur le budget 2020. Le rapport indique que l’administration centrale clôturera l'année 2019 à nouveau proche de l'équilibre, tout comme en 2018. Pour rappel, l'Administration centrale du Grand-Duché affichait un excédent budgétaire de 736 millions d'euros au terme des trois premiers trimestres de 2019.

