Judy Al-​​Atal sacrée Miss Tourisme Luxembourg

130 personnes ont assisté samedi aux défilés des 28 candidates et au sacre de Judy Al-Atal en tant que Miss Tourisme Luxembourg. L'évènement avait lieu au Pavillon Saint Martin, à Remich. Judy Al-Atal, une étudiante de 32 ans, originaire de Belval, aura pour mission de promouvoir le pays et des ses établissements touristiques, d'assister à des événements, etc.

La finale de ce tout nouveau concours a été diffusée en direct sur le site de Miss Tourisme et le public a pu voter pour sa candidate préférée. «Le public compte pour 50% des voix, le jury pour les 50 autres pourcents», explique Guiseppe Castellaneta, l'organisateur.

Pour mémoire, 36 femmes de 20 à 40 ans devaient s'élancer sur scène, à Luxembourg-Ville, le 5 juin dernier pour la 1/2 finale du nouveau concours de Miss Tourisme. Mais les inondations qui ont frappé une partie du pays ce week-end là avaient poussé l'organisation a reporter l'événement en dernière minute. Et c'est donc ce samedi 18 septembre que le rendez-vous a été reprogrammé, avec quelques modifications. Ce n'était plus une demi-finale mais directement la finale.

(L'essentiel)