Du vent en attendant 2 à 3 centimètres de neige

MeteoLux a placé le pays en vigilance jaune de lundi 16h à mardi 15h pour des vents forts avec des rafales pouvant aller jusqu’à 70-75 km/h. Le tout sera accompagné de fortes pluies avec un peu de neige sur les hauteurs ardennaises. Côté températures, le mercure ne devrait pas dépasser les 5°C au meilleur de la journée de lundi et mardi.

Les températures vont se rafraichir mercredi (de -1°C à 3°C) et le temps sera à la neige avec de nombreuses averses une bonne partie de la matinée et de l’après-midi. MeteoLux prévoit entre 2 et 3 cm de poudreuse.

Le vent, lui, soufflera plus modérément avant de reprendre de la vigueur jeudi (jusqu’à 80 km/h par endroits).



