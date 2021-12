Deux jeunes chefs épatent au Pavillon Eden Rose

Retenez bien leurs noms! Caroline Esch (26 ans) et Valérian Prade (24 ans) pourraient bien faire (encore plus) parler d'eux dans les années à venir dans le milieu de la gastronomie au Grand-Duché. La jeune femme, formée à l'École hôtelière de Diekirch et titulaire d'une licence en art culinaire et management de la restauration, à l'Institut Paul Bocuse, vient de remporter avec son fiancé le prix «Découverte de l'année» 2022, décerné par le guide gastronomique Gault&Millau Luxembourg.

Après une expérience commune à Ma langue sourit, à Moutfort, Caroline a été choisie pour reprendre les rênes du Pavillon Eden Rose, en juin 2019. Son fiancé, ex-cuisinier chez Bruno Oger, au Cannet, dans le sud de la France (deux macarons au guide Michelin), l'a rejointe deux années plus tard.

À Kayl, le couple propose une cuisine inventive, à partir de produits de saison sélectionnés avec le plus grand soin. «J’ai toujours su que je travaillerai dans la restauration, mais il m’a fallu du temps pour savoir à quel poste, sourit la jeune chef. Cette passion est née naturellement, je regardais souvent ma maman cuisiner quand j’étais petite et mes parents m’ont également fait goûter beaucoup de choses, pour me construire un palais».

Présente à l'Exposition universelle de Dubaï

Même si elle est venue contrecarrer les projets du jeune couple, la pandémie de Covid-19 a aussi eu - de façon inattendue - une conséquence positive: «Nous avons pris le temps de tout revoir: cuisine, pâtisserie, art de la table, réseaux sociaux, etc. Valérian a carte blanche en cuisine, c'est grâce à lui que le restaurant a pu évoluer. De mon côté, outre mon rôle de gérante, je m'occupe de la pâtisserie et boulangerie. Le prix Gault&Millau a récompensé tous nos efforts. Nous l’avons fêté avec nos familles et notre équipe, parce qu'elles ont contribué à notre réussite».

Unique restaurant 100% sans gluten du Grand-Duché, le Pavillon Eden Rose est aussi réputé pour son cadre enchanteur que pour ses spécialités, dont la fameuse Tourte d'artichaut, fromage frais et cresson de Valérian, «qui aura l'occasion d'évoluer avec le temps» ou la Rose de pomme, crème Isigny, miel de Frisange et Pollens de fleurs concoctée par Caroline.

Si elle refuse de se projeter vers l'avenir («nous vivons le moment présent, la pandémie a tout bousculé»), la jeune chef née à Metz (Moselle) et naturalisée luxembourgeoise en 2012, sait déjà qu'elle partira à l'Exposition universelle de Dubaï, au mois de janvier, «pour réaliser une recette lors d'un événement». Ses talents culinaires et son savoir-faire sont toutefois déjà présents aux Émirats arabes unis, puisque la jeune chef a réalisé une recette servie au pavillon du Grand-Duché.

(pp/L'essentiel)