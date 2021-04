Les arrêts de travail ont explosé en 2020

Même si c'était en partie prévisible, les chiffres communiqués par la Caisse nationale de santé (CNS) à L'essentiel impressionnent par leur ampleur. En 2020, la CNS a saisi 1 163 452 certificats d'incapacité de travail, soit une hausse de plus de 40% par rapport à l'année précédente (818 578). Si le ministère de la Sécurité sociale n'est pas encore en mesure d'analyser ces chiffres, un rapport de l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) a passé au crible l'absentéisme entre janvier et mai 2020.

L'influence du télétravail



En avril et mai 2020, le nombre de personnes absentes a nettement baissé, en raison de la montée en puissance du télétravail et du chômage partiel. Il est ainsi passé de 59 995 à 45 957 (-23%) entre avril 2019 et avril 2020, puis de 57 602 à 37 480 (-35%) entre mai 2019 et mai 2020.

Le nombre de jours d’absence au travail pour cause de maladie a fortement progressé lorsque la crise sanitaire a éclaté. La progression la plus forte a ainsi été observée au mois de mars 2020, où le nombre total de jours d’absence maladie déclarés à la CNS (salariés et non salariés) a explosé de 52% par rapport au mois de mars 2019, pour atteindre 821 374 jours, indique le rapport.

Des arrêts maladie plus longs

Par la suite, ce mouvement à la hausse s’est quelque peu atténué. Le nombre de jours d’absence comptabilisés en avril 2020 n'a augmenté «que» de 35% par rapport à avril 2019. Le taux de progression calculé entre mai 2019 et mai 2020 est redescendu à +3%. Cette tendance se retrouve dans l’évolution mensuelle du taux d’absentéisme des salariés, avec un pic en mars 2020 (6,3%, soit une progression de 48% par rapport à mars 2019) puis une augmentation moindre en avril (5,4%) et en mai (3,9%), pour arriver finalement à un niveau comparable à celui de 2019.

Dans le détail, la progression du nombre total de jours de maladie, constatée en mars, repose à la fois sur l’augmentation du nombre de personnes absentes et sur celle du nombre moyen de jours par personnes absentes. Le nombre de personnes est passé de 69 114 à 83 096 (+20%) entre mars 2019 et mars 2020. Le nombre de jours par personne est passé de 7,8 à 9,9 (+27%).

L'IGSS a chiffré le coût direct de l'absentéisme à 775,4 millions d'euros en 2019, une somme qui devrait donc nettement évoluer à la hausse en 2020.

(pp/L'essentiel)