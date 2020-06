PIB en baisse à cause des effets du confinement

Le confinement a pesé sur l'activité économique des trois premiers mois de l'année, souligne, sans surprise, le Statec. Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) en volume a reculé de 0,2% par rapport au premier trimestre 2019 et de 2,9% par rapport au trimestre précédent, note ce lundi l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans un communiqué. La baisse a-t-elle été moins forte que prévu? Contacté, le Statec n'était pas joignable dans l’immédiat.

Dans le détail, selon l'approche «production», la valeur ajoutée des activités financières et d'assurance diminue de 2,9% par rapport au trimestre précédent. L'évolution des autres branches, par ordre d'importance dans le PIB, se présente comme suit: «commerce, transports, hébergement et restauration -5,4%, «services aux entreprises et location» -6,1%, «activités immobilières» +1,3%, «industrie, y compris énergie et distribution d'eau» -3,4%, «construction» -3,3%, et «administration publique, éducation et santé» -0,3%. «Pour les branches "commerce, transports, hébergement et restauration", "industrie, y compris énergie et distribution d'eau" et "construction", cette évolution résulte surtout de l'impact du confinement», commente le Statec.

Selon l'approche «dépenses», la dépense de consommation finale des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages a baissé de 4,8%, et celle des administrations publiques de 0,3%. De leur coté, les exportations ont baissé de 3,5% et les importations de 5%.

Le Statec émet toutefois une mise en garde par rapport à l'impact de la crise du Covid-19 sur les résultats des comptes nationaux. «Les premiers résultats se basent sur des données disponibles et observées, au moment de leur compilation. Vu le contexte, il n'est pas exclu que les résultats soient révisés à l'occasion des futures publications des comptes nationaux».

Pour rappel, dans ses dernières prévisions, publiées la semaine dernière, le Statec anticipe une chute de 6% de l’activité économique cette année, mais un rebond en 2021, avec même une croissance de 7%. Les prix à la consommation ayant chuté à cause de la crise, l’indexation automatique des salaires devrait quant à elle être repoussée à 2022.

