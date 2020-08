Les orages arrivent, la canicule continue

Ce mardi, tout le pays est placé en alerte orange à la canicule de 11h à 20h avec des températures jusqu'à 35°C. Pour mercredi, seul le sud est en alerte orange, le nord étant placé en vigilance jaune. Dans l'ensemble, les maximales seront encore comprises entre 32 et 35°C.

La chaleur continuera donc d'être intense, au moins jusqu'à jeudi. Conséquence: le ciel pourrait craquer par endroit mardi et mercredi. Des averses orageuses sont en effet attendus dans l'après-midi et la soirée de mardi, annonce MeteoLux. Mercredi et jeudi aussi, des averses et des orages isolés sont prévus. Et vendredi, le Luxembourg devrait commencer à respirer mieux avec des températures annoncées entre 26 et 28°C au plus chaud de la journée.

(L'essentiel)