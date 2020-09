28 appartements à vendre à moins de 400 000 euros

«Le logement pour tous». La ville de Differdange a posé la première pierre ce jeudi du complexe immobilier Gravity, développé par les promoteurs BPI Real Estate et Unibra Real Estate, rue Emile Mark. Dans ce cadre, 28 appartements sont actuellement mis en vente par la commune à un prix inférieur à 400 000 euros, jusqu'au 15 novembre (date limite de remise des candidatures). En comparaison, le prix moyen affiché dans l'ancien pour un appartement (toutes surfaces confondues) était de 559 873 euros au printemps dernier, selon athome.lu.

Le projet Gravity en détails



Il se compose de 5 immeubles:





-Deux socles totalisant 3 200 m² de surfaces commerciales «où la BCEE et Fischer se sont déjà engagées».





-Deux tours de 14 et 18 étages regroupant 80 appartements, 250 m² destinés à un foyer communal et 1 300 m² d’espaces destinés aux professions libérales (négociations en cours pour un plateau médical)





-Un bâtiment de bureaux de près de 3 350 m² dont 2 étages loués par Ebos (société active dans le Call Center déjà basée à Differdange)





-Deux bâtiments regroupant une crèche de 800 m² louée par Babilou Family et 125 studios meublés au sein d’un ensemble «particulièrement innovant», opéré en coliving.





-Un parking de 224 places exploité par Indigo, dont 144 places en parking public dont il est propriétaire.

Ces futurs logements, prévus pour 2022, comprendront une surface habitable entre 77 et 126 m² (2 à 4 chambres) et une terrasse. «Le prix moyen hors TVA au mètre carré est de 4 000 euros, c'est à dire 25% moins cher que les prix actuels du marché», souligne Christiane Brassel-Rausch, la bourgmestre Déi Gréng de Differdange. Les candidats pourront ainsi toucher une prime de construction de l'État, qui oscillera entre 80 000 euros et 140 000 euros, ainsi qu'un subside supplémentaire du ministère du Logement. Les candidatures seront placées dans quatre groupes selon les revenus des ménages, et en fonction des critères suivants: le nombre d'enfants, le lieu et la durée de résidence, l'âge, le lieu de travail et les membres de la famille qui vivent ou ont vécu à Differdange. En outre, quatre logements (deux duplex et deux triplex) seront vendus aux enchères début 2021.

Un aperçu du futur complexe immobilier:

Mais comment éviter que les futurs propriétaires n'en profitent pour réaliser des plus-values sur la revente? «Le prix de la revente se basera sur le capital investi en tenant compte de l'indice du coût de construction et en déduisant une décote de 1% par an sur ce prix, explique Christiane Brassel-Rausch. De plus, la Ville disposera d'un droit de préemption sur tous les logements».

La municipalité a aussi acquis 48 autres appartements, destinés à la location, «à un tarif modéré». «Dans la mesure où nous recevons des subsides de la part du ministère du Logement, les futurs occupants bénéficieront d'un loyer social, qui sera calculé en fonction du revenu disponible et de la composition du ménage», explique Giorgio Ricciardelli, responsable du service Logement, à Differdange. À noter que 24 de ces logements seront réservés à des candidats de plus de 60 ans et 8 à des personnes handicapées. Les 16 autres logements seront loués «sans critères spéciaux», afin d'assurer «une bonne mixité». L'appel à candidatures pour ces logements sera lancé dans deux ans, pour une entrée dans les lieux en 2023.

Ce sont deux tours de 14 et 18 étages qui regrouperont ces 80 appartements. «Nous ne sommes pas encore habitués au Luxembourg à vivre dans de grandes tours, mais plutôt à la campagne, note Henri Kox, le ministre Déi Gréng du Logement. Mais nous devons répondre au défi du manque de surfaces disponibles en développant l'habitat collectif. À ce titre, nous avons besoin de projets phares comme celui de Gravity pour lancer le mouvement».

Christiane Brassel-Rausch, la bourgmestre de Differdange, au micro de «L'essentiel radio»:

(Olivier Loyens/L'essentiel )