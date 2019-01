Les pompiers libèrent un enfant enfermé dans l'auto

Lundi, vers 18h30, le centre de secours de Rumelange a été sollicité pour une intervention peu banale. Un enfant avait été enfermé accidentellement dans la voiture familiale, et avec lui les clés de l'auto et celles de l'appartement. Les parents, coincés dans la rue, ont donc permis aux pompiers de forcer la porte du logement pour y récupérer le double des clés de la voiture et en faire sortir le petit.

Mais décidément, il était écrit que ce début de semaine serait agité pour le CIS. Un peu plus tard dans la nuit, les secours ont été appelés par un passant pour prendre en charge un homme qui semblait inconscient et allongé dans une voiture, rue des Martyrs. L'individu en question était sous l'influence de drogues et d'alcool, et n'a pas été en mesure de décliner son identité. En outre, il portait sur lui une petite quantité d'héroïne et de haschisch. Alors qu'il était soigné sur place, les secours ont remarqué que le véhicule était fortement endommagé et avait un pneu crevé.

«Il semble évident qu'il a eu un accident, une enquête est en cours», confiait la police à L'essentiel mardi matin.

(sw/L'essentiel)