Adoptés lors du confinement et déjà abandonnés

Les abandons d'animaux sont malheureusement un fléau qui n'a pas de saison. Toute l'année les refuges du pays accueillent chiens et chats, surtout, devenus indésirables chez eux. Mais le constat qui est fait depuis quelques semaines est d'autant plus triste. À l'asile national de Gasperich, on a vu arriver des animaux adoptés pendant les mois les plus compliqués de la pandémie en 2020. Des animaux devenus compagnons du confinement, notamment.

Le plaisir d'accueillir un ami à quatre pattes au sein du foyer s'est visiblement atténué, avec le retour progressif au bureau pour les parents, et à l'école à plein temps pour les enfants. «Les gens n'avaient sans doute pas anticipé. Maintenant ils sont partis toute la journée, ils n'ont plus le temps de s'en occuper, et l'animal reste huit heures par jour tout seul», explique Liliane Ferron, vice-présidente et porte-parole du plus grand refuge du Luxembourg. L'adoption, caprice du confinement, s'est transformée en cauchemar pour tous.

Les «filières» des réseaux sociaux

«En 2020 nous avions constaté qu'il y avait plus d'adoptions que d'abandons», note Mme Ferron, mais la promesse a disparu en 2021 et la courbe s'est naturellement inversée. À l'asile national, où 75 chiens et une trentaine de chats sont présents en permanence, l'équipe, question de mauvaise habitude, est presque résignée. «Les animaux que l'on voit arriver maintenant sont ceux du confinement, c'est clair avec leurs papiers, les certificats de vaccination...». Les chiffres ne sont pas énormes, heureusement, mais la tendance est tout de même regrettable.

D'autant que les refuges ont fait en sorte de bien ficeler les adoptions au moment le plus dur de la pandémie. «On faisait tout par téléphone et, puisque nous ne pouvions plus faire d'enquête détaillée, nous confions les animaux à des gens que nous connaissions déjà», glisse Liliane Ferron. Ce ne sont pas ces animaux-là qui sont abandonnés aujourd'hui, plutôt ceux adoptés via d'autres filières, notamment présentes sur les réseaux sociaux.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)