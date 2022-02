Retour d'un temps plus calme après la tempête

Après la tempête, le calme revient peu à peu au Grand-Duché. Les fortes rafales de vent, qui ont fait quelques dégâts vendredi au Luxembourg, se sont estompées dans la nuit de vendredi à samedi, conformément aux prévisions de MeteoLux. Ce samedi, le temps est nettement plus calme et aucune vigilance particulière n'est de mise. Selon les météorologues du Findel, la tempête est clairement derrière nous même si un vent «soutenu par moments» risque encore de souffler.

Des bourrasques comprises entre 45 et 55 km/h seront possibles en matinée et la vitesse du vent pourrait atteindre 50 à 60 km/h ce samedi après-midi, soit loin tout de même des 100 km/h enregistrés vendredi après-midi... Le soleil et les nuages se partageront le ciel dans la journée, avant le retour d'une pluie faible, voire modérée, dans la soirée.

Reste que ce temps venteux persistera dimanche et les jours suivants. MeteoLux prévoit en effet des rafales comprises entre 50 et 65 km/h ces prochains jours, voire 75 km/h la journée de lundi. Il faudra donc continuer à se montrer prudent. Les objets sensibles au vent (mobilier de jardin, parasol...), notamment, devront être solidement fixés et les interventions sur les toitures restent déconseillées.

Despite being so damaging ... what a beauty of a cyclogenesis! #StormEunice

Animation source: https://t.co/DysRaTs9S4 (17/02 12 UTC - 18/02 11 UTC) pic.twitter.com/k2SomYlEz8 — Luca Mathias (@meteomathias) February 18, 2022

First gust observations coming in: 106 km/h in Wiltz, 93 km/h in Ell and Clemency! #StormEunice https://t.co/gFHT7uY0cF — Luca Mathias (@meteomathias) February 18, 2022

