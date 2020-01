«Certains artisans ont exagéré les devis»

Alors que les associations «Käerjeng hëlleft» et «Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng» dévoileront ce vendredi, les modalités de distribution des dons qu'elles ont récoltés au profit des sinistrés de la tornade du 9 août dernier, les travaux de réfection avancent plus ou moins vite sur le terrain. Rue Neuve, à Pétange - une des artères les plus durement touchées par la tornade - les échafaudages sont omniprésents mais les artisans un peu moins.

«Je dois changer de toiture, remplacer douze fenêtres, des volets, la porte d'entrée et la porte du garage, explique Danielle. J'en ai pour 400 000 euros mais les artisans repoussent sans cesse les travaux. Certains ont exagéré les devis et mon assurance m'a demandé d'en faire d'autres. Résultat: je n'ai plus qu'une seule pièce habitable dans la maison. Dans les autres, il fait moins de 10 degrés.

«Je ne suis pas le plus à plaindre»

Alors que de nombreux habitants de la rue Neuve ont dû être relogés durant les travaux, leur habitation étant trop endommagée, Maria a eu plus de chance. «J'ai dû remplacer un Vélux, quelques tuiles et réparer la façade arrière. Mon assurance a tout pris en charge et les artisans se sont montrés réactifs». Située sur le trottoir opposé, la maison de Louise a été plus endommagée. «La toiture a été remplacée en septembre - pour 55 000 euros - il reste des travaux de peinture dans une chambre à coucher et la façade, mais ça ne presse pas».

Rui, qui habite rue Marie-Adélaïde, attend toujours des nouvelles des entreprises qu'il a contactées. «Je suppose que les artisans sont débordés et vont au plus pressé... La tornade a abîmé des volets, un Vélux, la chambre des enfants et une petite partie de la toiture. Mon assurance a accepté de prendre en charge la quasi-totalité des travaux. Je me dit que je ne suis pas le plus à plaindre!».

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)