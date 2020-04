7 000 demandes sur 13 000 sont à refaire

Les députés CSV Marc Spautz, et Marc Lies ont interpelé le ministre du Travail et de l'Emploi, Dan Kersch, sur les difficultés rencontrées par certaines entreprises pour demander le chômage partiel dans le cadre de la crise du coronavirus. D'après leur question parlementaire, de nombreuses entreprises qui ont dû déposer une demande ont été informées que celle-ci n'avait pas pu être traitée. «Ces entreprises, voire ces employeurs, ont été invités à utiliser le nouveau formulaire en ligne sur MyGuichet.lu».

Pour les deux élus, cela revient à déposer une nouvelle demande. Or, «de nombreux employeurs se retrouvent dans une situation de liquidités précaire» alors qu'ils doivent payer leurs employés. Pour eux, recommencer la demande avec un nouveau formulaire constitue «une perte de temps considérable qui peut s'avérer néfaste pour l'avenir de leur activité».

«Données soit manquantes, soit erronées»

«Avant la crise, il existait une procédure de chômage partiel qui concernait environ 25 entreprises par mois», explique l'Adem à L'essentiel. Il fallait alors introduire la demande le 12 du mois précédant la période de chômage (le 12 février pour le mois de mars, par exemple) et remplir certaines conditions, comme prouver avoir payé ses cotisations sociales, rappelle le ministre Dan Kersch, sur sa page Facebook. Or, la crise du coronavirus est passée par là et de nombreux magasins ont dû fermer et l'activité de beaucoup d'entreprises a été fortement réduite.

«Nous étions conscients des demandes nombreuses et savions qu'il nous fallait mettre en place un système simple en ligne pour que tout le monde s'y retrouve», explique l'Adem. Mais, au début de la crise, difficile de savoir quand la nouvelle procédure automatisée serait mise en place. Du coup, «nous avons accordé aux entreprises de faire leur demande via l'ancien formulaire de chômage partiel ou par mail». Et la vague est arrivée, immense. De 25 demandes de chômage partiel par mois environ, on passe à 13 000! «Malheureusement, 7 000 d'entre elles n'ont pas pu être intégrées au système parce que des données étaient soit manquantes, soient erronées». Du coup, ces entreprises ont été priées de passer par la nouvelle procédure automatisée. Les formulaires adéquats peuvent être trouvés en suivant ce lien. L'Adem de son côté met à jour sa foire aux questions liée au coronavirus sur son site Internet.

