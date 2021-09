Oui, l'été 2021 était bien trop froid et pluvieux

Vous l'aviez remarqué tout seul, AgriMeteo le confirme avec des chiffres: l'été 2021 était pourri. Selon les analyses portant sur la période du 1er juin au 31 août, il a fait plus froid que la moyenne, avec un demi-degré de moins que sur les trente dernières années, et il a beaucoup plu. La période estivale a en effet été la deuxième plus pluvieuse jamais enregistrée depuis le début des observations en 1854, avec en moyenne 336 mm de pluie. Seul l'été 1931 a été pire, avec 388 mm.

Juillet trop arrosé

Toutefois, un record de précipitations a été enregistré dans la capitale, avec 397 mm de pluie, alors qu'à Koerich, Mamer et Wincrange, l'été 2021 a été le plus arrosé depuis 1951. D'ailleurs, le mois de juillet, avec ses grosses inondations, a été le plus pluvieux jamais vu au Luxembourg, avec 193 mm de plus que la normale et des records dans certaines des 32 stations d'AgriMeteo, comme à Godbrange, avec 105,8 mm. Juillet a aussi été marqué par des températures en dessous de la moyenne.

Août trop sec

Août, au contraire, a été légèrement trop sec, malgré des pluies régulières. En outre, les températures ont été plus faibles que la moyenne sur les trente dernières années. L'été avait pourtant bien commencé, avec un mois de juin globalement plus chaud que la moyenne, mais aussi des pics de températures lors des deuxième et troisième semaine du mois, qui avaient causé des orages parfois violents.

(jw/L'essentiel)